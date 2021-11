Ongeschoold personeel en foute declaraties: het was een puinhoop bij opvang voor gehandicapten

Kans op ernstige corona bij kinderen is miniem, waarom dan tóch vaccineren?

Met een positieve beoordeling van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is de basis gelegd om kinderen in Nederland tussen de 5 en 12 jaar in te enten met het Pfizer-vaccin. Dat wil niet zeggen dat dat ook meteen gaat gebeuren.

26 november