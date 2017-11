Ongeval op A20 eist tweede leven

De man kwam gisternacht bij het ongeluk om het leven. De 33-jarige vrouw uit Hellevoetsluis raakte zwaar gewond, maar stierf later in het ziekenhuis aan haar ernstige verwondingen. De hulpdiensten waren vlak na het ongeluk geruime tijd bezig met het bevrijden en reanimeren van de vrouw.

De vrouw zou lid zijn geweest van het kerkgenootschap Levende Steen Ministries. Volgens een lid is ze vanochtend tijdens de dienst herdacht. Een kerklid, dat graag anoniem wil blijven, laat weten dat de vrouw vanmorgen is herdacht: ,,We zijn een hechte gemeenschap, dus we hebben gezamenlijk stil gestaan bij dit vreselijke nieuws.’’ Het kerkgenootschap Levende Steen Ministries is gevestigd in Spijkenisse.