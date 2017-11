Ongevallen teisteren chaotische avondspits

Vooral Zuid-Holland heeft het zwaar te verduren gekregen. Zo waren er aanrijdingen op de A4 bij Delft en bij de Ketheltunnel waardoor het verkeer vastliep. Automobilisten die omreden via de A13 stonden in een file richting Rotterdam. Ook daar botsten auto's op elkaar.

Matrixborden

Het verkeer in de regio Utrecht ondervond veel hinder door haperende verkeerssignalering op de A2. ,,Die konden niet meer bediend worden door de centrale'', aldus Potgraven, ,,maar inmiddels doen ze het weer.'' Het defect resulteerde wel in een hardnekkige file tussen Amsterdam en Utrecht.



Even verderop ging het mis door een ongeval tussen Geldermalsen en knooppunt Deil. In Overijssel loopt het verkeer nog veel vertraging op de A1 vanaf de Duitse grens richting Hengelo. Oorzaak: een kettingbotsing met ongeveer tien voertuigen.



Verder staat het nog stil op de A27 (door drukte op de A2), de A4 bij Zoeterwoude. Volgens de VID was het regenachtige weer zeker debet aan de totale filelengte. Momenteel staat er nog zo'n 17 kilometer file.