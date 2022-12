Ongezond is goedkoper en dat is ‘zorgwekkend’: één op de drie eet door inflatie minder gezond

Bijna één op de drie Nederlanders geeft aan minder gezond te eten nu goede producten duurder zijn geworden als gevolg van de hoge inflatie. Dat komt naar voren uit onderzoek in opdracht van verzekeraars a.s.r. en Ditzo. Een kwart van de ondervraagden geeft daarnaast aan om financiële redenen hun sportlidmaatschap te hebben opgezegd . De meerderheid van de mensen (56 procent) is wel degelijk bereid dagelijkse gewoonten aan te passen voor een gezonder leven. De stijgende prijzen worden aangemerkt als grootste belemmering daarbij. Los daarvan wordt het nu moeilijk gevonden om gezonde keuzes lang vol te houden.

Leuke dingen sneuvelen eerst

,,Wij herkennen het beeld dat mensen aan het worstelen zijn en dan sneuvelen de leuke dingen het eerst’’, zegt directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). ,,Het is zorgwekkend dat ongezond leven op korte termijn goedkoper is dan gezond leven, terwijl op lange termijn het beslag op de samenleving groot is. Dus het is een maatschappelijk probleem.’’