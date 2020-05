Online hulp bij huiselijk coronageweld: Veilig Thuis lanceert chatfunctie

coronavirus Noodkreet uit slachterij­en: ‘Is het nog wel veilig om te gaan werken?’

24 mei Bedrijven en werknemers in de slachtsector willen dat het kabinet meer maatregelen neemt om een dreigende besmettingsgolf in slachthuizen in te dammen. Vanavond werd bekend dat bij Vion in Groenlo 147 van de 657 werknemers besmet zijn met corona. Personeel in andere slachthuizen twijfelt of het nog wel veilig is om aan het werk te gaan, en vraagt zich af wie zich bekommert om de vaak kwetsbare arbeidsmigranten.