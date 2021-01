Online met elkaar in gesprek: met deze apps kunt u videobellen

Nederland in gesprekWilt of kunt u vanwege de coronamaatregelen alleen online afspreken tijdens Nederland in Gesprek? Dan raden wij u aan om bij elkaar te komen via een videogesprek. Overleg van tevoren met uw gesprekspartner over welke software u allebei prettig te gebruiken vindt. Om u op weg te helpen geven we u een paar opties en tips.

Google Meet

Als u beiden een Google-account heeft, is Google Meet een goede optie. Om een gesprek te starten, gaat u naar meet.google.com en klikt u op ‘nieuwe vergadering’. De link deelt u vervolgens met uw gesprekspartner. Meer informatie over Google Meet vindt u hier.

Zoom

Zoom is een andere veelgebruikte videobelapplicatie en gratis te downloaden. Dat zullen u en uw gesprekspartner dus eerst allebei moeten doen. Een account aanmaken is dan weer niet nodig: druk op ‘New Meeting’ en deel de 9-cijferige Meeting ID met uw gesprekspartner. U kunt nu in gesprek.

Apple Facetime

Mocht u beiden een Apple-product (zoals iPhone of Macbook) hebben, dan kunt u gebruik maken van Facetime. U hoeft hiervoor niets te downloaden: de software is al geïnstalleerd op uw apparaat. U kunt uw gesprekspartner toevoegen met het telefoonnummer. U zult dan in uw contacten een videobel-icoontje zien waarmee u Facetime opstart. Apple heeft op haar eigen website een uitgebreide handleiding staan.

Skype

Bellen via Skype vereist dat u en uw partner het programma hebben gedownload op uw mobiele telefoon, tablet of computer. Vervolgens kunt u elkaars gebruikersnaam toevoegen, en elkaar bellen. Meer uitleg over Skype kunt u hier lezen.

Whatsapp

Videobellen via Whatsapp werkt alleen op de mobiele telefoon. Kiest u ervoor op via Whatsapp uw gesprek te voeren, dan moet u dat dus via uw mobiel doen. Na uw telefoonnummers te hebben uitgewisseld, kunt u via het icoontje rechtsbovenin een videogesprek starten. Dat wordt in deze korte video uitgelegd.

TIPS VOOR EEN GESLAAGD VIDEOGESPREK - Zorg voor een rustige omgeving zonder veel geluid, en wees er zeker van dat u tijdens het gesprek niet gestoord zal worden. - Kies een kalme achtergrond, zoals een effen muur. - Gebruik een headset of oordopjes om uw partner goed te kunnen verstaan, en zelf goed verstaanbaar te blijven. - Zorg voor een stabiele internetverbinding. - Laat elkaar goed uitpraten, om onduidelijkheden te voorkomen.