Online shoppen met guldens geen succes

De webshop was de eerste winkel die na de overstap op de euro weer betalingen in guldens accepteerde. Daar hield Belevenissen.nl tot nu toe, in ruil voor cadeaubonnen, rond de duizend gulden aan munten over die niet meer ingeruild kunnen worden bij De Nederlandsche Bank.



Volgens Kajouai bleven biljetten achterwege. ,,We hebben soms de gekste aanvragen binnengekregen, waar we echt niet op in konden gaan. Zo had ik een man aan de lijn die nog duizend ouderwetse munten van vijf gulden over had. We kregen wel meer van die verzoeken. Het verbaasde me vooral dat mensen nog zoveel geld hebben liggen. Ik vroeg mezelf vooral af waarom ze dat nooit hebben ingewisseld.'' Volgens hem zijn de munten ook niet veel meer waard bij verzamelaars.