Onrust in Haagse Schilderswijk, straat schoongeveegd door ME

LIVE | Ongeregeld­he­den in meerdere steden als protest tegen avondklok

21:32 Op meerdere plaatsen in Nederland zijn demonstranten tegen de avondklok vanavond de straat opgegaan. In Den Haag werd midden op straat een scooter in brand gestoken en een motoragent achterna gezeten. In Venlo wordt met stenen gegooid. In Enschede zijn enkele tientallen mensen afgekomen op een oproep om een ‘mars voor de vrijheid’ te houden. Ook in Tilburg komen jongeren bijeen na een oproep via sociale media. Ze vernielen van alles dat op hun pad komt.