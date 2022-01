Onrust om Sam (17) die verdween na avondje met vrienden, presentator Beau doet oproep

video Geert Wilders ziet in rechtbank de mannen die hem wilden onthoofden: ‘Kijken of ze vast blijven zitten’

De acht Eindhovense mannen (van 20 tot 31 jaar) die onder meer verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag, spraken over het vermoorden van Mark Rutte en Geert Wilders. Ze wilden de politici ‘door de kop schieten’ of ‘onthoofden tijdens een livestream’. Dat zei de officier van justitie vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak in Rotterdam. PVV’er Wilders woonde een deel van de zaak bij in de rechtbank.

6 januari