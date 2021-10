Onstuimig weer trekt door Nederland: windhoos veroorzaakt schade, verkeer moet opletten

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op extra alert te zijn. Ook de ANWB waarschuwt bestuurders in de ochtendspits voor barre weersomstandigheden en drukke snelwegen. Uit heel het land komen meldingen van stormschade binnen, waaronder in Barendrecht. ,,Ik zal het beeld nooit vergeten, van mijn buurman met ontbloot bovenlijf, helemaal onder het bloed”, vertelt een getroffen inwoner tegen deze site.

Drukke ochtendspits

Het weer gaat waarschijnlijk voor een drukke ochtendspits zorgen en ook in de avond is het nog niet gedaan met de pret. Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza waarschuwt weggebruikers voor het slechte weer: ,,Het regent af en toe flink door en de natte omstandigheden zullen voor hinder zorgen in het verkeer.” Ook harde windvlagen van 75 tot 100 km/uur vanuit een westelijke richting zorgen de hele dag voor overlast.

,,Het blijft nog lang onstuimig en vooral in de middag krijgen de noordwestelijke kustgebieden ervan langs”, weet WeerPlaza. Ook in de avondspits kan dat voor veel vertraging zorgen. Klaassen raadt bestuurders van voertuigen met aanhangers aan voorzichtig de weg op te gaan vanwege de wind.

Waar?

Volgens het KNMI kan deze ochtend zeer hard gaan waaien in het zuiden en zuidwesten, met windstoten van 100 kilometer per uur. Aan de kust worden windstoten tot 90 kilometer per uur verwacht. In het binnenland kunnen snelheden van 75 kilometer per uur worden gehaald.

Donderdagmiddag kunnen in heel Nederland zware windstoten van zo’n 75 kilometer per uur voorkomen. In de kustgebieden kan het nog harder gaan waaien met stoten van 80 tot 90 kilometer per uur. ‘s Avonds neemt de wind geleidelijk af vanuit het westen, aldus het KNMI.

Windhoos

Inmiddels is ook de eerste schade gemeld: in de woonwijk Ter Leede in het Zuid-Hollandse Barendrecht heeft een windhoos vannacht forse schade veroorzaakt in drie tot vier straten. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn vier mensen gewond geraakt. Een van hen is afgevoerd naar het ziekenhuis.

,,Van meerdere huizen zijn dakpannen afgeblazen. De brandweer inventariseert op dit moment waar de schade het grootst is”, aldus de woordvoerder. Wat de omvang van de aangerichte ravage is, is volgens hem nog onduidelijk. De brandweer onderzoekt waar sprake is van een gevaarlijke situatie en waar moet worden ingegrepen.

De schade lijkt het grootst aan de Thurleede, melden lokale media. Op foto’s zijn vernielde tuinhuisjes, weggewaaide trampolines en bomen die op auto’s terecht zijn gekomen te zien. Op straat liggen afgewaaide dakpannen en andere voorwerpen die door de windhoos zijn verplaatst. ,,Ook ramen zijn beschadigd door rondvliegende dakpannen”, meldt de voorlichter.

Tussen Breda en Gilze-Rijen rijden tijdelijk geen treinen, dat komt door een boom op het spoor. Naar verwachting duurt het tot zo’n 07.45 uur, meldt de NS.

Quote Het is gedaan met het rustige weer. Wind en buien nemen de regie in handen Raymond Klaassen, Weerplaza Tussen Roosendaal en Dordrecht rijden er donderdagochtend minder treinen vanwege de slechte weersomstandigheden. In Oisterwijk is een boom omgewaaid door de harde wind. De brandweer heeft de boom met onder andere een kettingzaag van de weg weten te verwijderen.

Afgerukte takken

,,Zware windstoten kunnen takken van bomen die nog deels in blad staan losrukken”, vertelt Weerplaza. ,,Ook losse objecten op straat zoals lege vuilcontainers, licht bouwmateriaal en dergelijke, kunnen aan de wandel gaan. Het is verstandig om vandaag nog even een rondje door de tuin te doen en te kijken of er niet nog iets moet worden opgeruimd of uit de wind worden gezet.”



Klaassen spreekt van een weersomslag: ,,De herfst gaat de komende paar dagen uit een ander vaatje tappen. Het is gedaan met het rustige weer. Wind en buien nemen de regie in handen.” Met het warme weer van de afgelopen dagen is de omslag al ingezet, maar we gaan het pas echt deze middag merken. Het koufront zet in, en de warme chocomel kan weer uit de kast.

