Ontdekking: dit is de laatste plek die Van Gogh schilderde

De locatie, die ook voor publiek te zien is, werd dinsdag onthuld in het bijzijn van onder anderen de algemeen directeur van het Van Gogh Museum, Emilie Gordenker, en Willem van Gogh, achterkleinzoon van Vincents broer Theo. Wouter van der Veen, wetenschappelijk directeur van het Institut Van Gogh in Auvers-sur-Oise, deed de ontdekking. Hij vond onlangs een oude ansichtkaart uit 1900-1910 met een afbeelding van een met boomstammen en wortels begroeide heuvelrand die wel erg overeen kwam met het doek van Van Gogh.

Laatste werk

Het was lange tijd onduidelijk welk schilderij Van Gogh als laatste maakte. In 2012 concludeerden onderzoekers van het Van Gogh Museum dat dit Boomwortels moet zijn geweest. Opvallend is ook dat dit werk, dat zich in de museumcollectie bevindt, niet helemaal is voltooid. Ze baseerden zich op aantekeningen van kunstverzamelaar Andries Bonger, die een schilderij beschrijft dat Van Gogh gemaakt zou hebben kort voordat hij stierf in juli 1890.