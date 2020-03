Onthoofde kat aangetroffen, politie zoekt getuigen

Meeste dierentui­nen gewoon open, maar met virusmaat­re­ge­len voor mens én dier

14:13 Verschillende dierentuinen in Nederland blijven voorlopig gewoon open, ondanks het nieuwe coronavirus. Dierentuin Artis in Amsterdam, Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Burgers' Zoo in Arnhem laten weten dat bezoekers gewoon welkom zijn.