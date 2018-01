Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Amsterdam

Bij de Emir Sultan moskee in Amsterdam-Noord is vannacht een onthoofde pop neergelegd. De pop is besmeurd een rode substantie en het hoofd is aan een touw opgehangen. Er werd bij de pop een briefje met een boodschap gevonden.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie bevestigt: ,,We hebben de pop gevonden. Dat gebeurde naar aanleiding van een melding van een medewerker die daar wilde openen en geconfronteerd werd met de pop. Dat wil zeggen, met de romp en het hoofd van de pop. We hebben pop opgeruimd en in beslag genomen. Deze wordt nu op sporen onderzocht.”

Op het briefje dat bij de pop was achtergelaten, stond de boodschap: ,,De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan (sic).”

