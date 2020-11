Ontknoping zaak Nicky Verstappen nabij: ‘Altijd vertrouwen in veroordeling gehad’

George rende nieuwsgie­rig een erf op, maar trof daar een schutter: ‘Zijn dood is zo droevig’

17 november Hij rook of hoorde iets en volgde nieuwsgierig zijn neus. Dat moest George, die met zijn baasjes in Nuenen woonde, zondag met de dood bekopen. Op het erf dat de hond was op gerend, schoot iemand hem neer. ,,George was zo lief.”