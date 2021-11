Ontreddering nadat 21-jarige omkomt bij geweldsincident: ‘Ik herken zwaard van mijn zoon’

UpdateEen 21-jarige man uit Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen door een geweldsincident in die stad. De ontreddering bij een vrouw die zondagochtend komt aanlopen bij is groot. ,,Ik herken het zwaard van mijn zoon.’’

Zo tekent Dagblad van het Noorden op over het steekincident. Een 20-jarige man uit Groningen als verdachte van een geweldsincident aangehouden. Maar wat zich precies heeft afgespeeld in de woning aan de Damsport is onduidelijk.

De politie wordt zaterdag rond 23.50 uur gewaarschuwd over een ernstig geweldsincident aan de Damsport. Buren horen geschreeuw en iemand die om hulp roept, beschrijft het dagblad. In een woning treffen agenten die ter plaatse gaan, een ernstig gewonde man aan. Hulpverlening mag niet meer baten. Het slachtoffer overlijdt ter plaatse aan zijn verwondingen.

Lees door onder de foto

Volledig scherm Zondagmorgen 21 november om 2.30 uur heeft een steekincident plaatsgevonden aan de Damsport in Groningen. © AS Media

20-jarige aangehouden

De 20-jarige verdachte werd kort na de melding in de buurt van de woning aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiebureau.

De politie heeft de directe omgeving afgezet voor onderzoek. Volgens het Dagblad van het Noorden werd daarbij ‘naar wat het lijkt een lang steekwapen’ gevonden. Een overbuurman verklaart tegenover de plaatselijke krant dat het om een katana gaat, een lang, dun en licht gebogen Japans zwaard.

Bij een vrouw die zondagochtend aan komt lopen is de ontreddering groot. ,,Ik herken het zwaard van mijn zoon’’, zo beschrijft de krant de reactie. Het zou gaan om de moeder van de aangehouden jongen van 20. Waarvan de vrouw het zwaard herkent, is volgens dat bericht onduidelijk. Mogelijk heeft ze in de media berichten gelezen over een geweldsincident met een zwaard aan de Damsport.

Omwonenden beschrijven dat de vermoedelijke dader in de war was.

Volledig scherm Door onbekende aanleiding heeft een steekincident plaatsgevonden. © AS Media

De politie is vervolgens een groot onderzoek gestart om de toedracht van het incident te kunnen achterhalen. De directe omgeving is afgezet voor forensisch onderzoek. Vannacht is er voor zover dat mogelijk was een buurtonderzoek gestart en het team gaat vandaag verder met het horen van betrokkenen en getuigen.

Getuigenoproep

De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen via 0900-8844. Anoniem kan er informatie gedeeld worden via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: