Ontroerd voor de tv voor de intocht van de Sint

Carnaval Den Bosch trapt carnaval feestend af en niet iedereen begrijpt dat: ‘Wat is dit voor wanbeleid?’

In Den Bosch stonden de straten donderdag vol met mensen die de traditionele aftrap van het carnavalsseizoen vierden. Voor de festiviteiten in het centrum van de Brabantse stad werden vooraf 25.000 polsbandjes verkocht. Burgemeester Jack Mikkers aanschouwde het feest met ‘een dubbel gevoel’. Buitenstaanders reageerden verbaasd: ‘Dit is volslagen onverantwoordelijk’.

6:20