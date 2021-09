Ontslagen agenten wisselden foto's van lijken uit via appgroepen

Talloze whatsappjes die hebben geleid tot het ontslag en straffen van politieagenten uit de Limburgse basiseenheid in Horst zijn donderdag openbaar gemaakt. Ze staan in documenten van de commissie die adviezen uitbrengt over disciplinaire straffen van politieambtenaren.

Dagblad de Limburger citeert rijkelijk uit de conversaties die agenten voerden in de besloten WhatsAppgroepen ‘Miauw kattenkoppen’ en ‘Game of Thrones’, waarin mannelijke en vrouwelijke politiemedewerkers onderling er een ruw en grof taalgebruik op nahielden.

De appgroep Miauw Kattenkoppen werd in 2015 opgericht. Vier vrouwen hadden niet alleen contact maar wisselden ook politie-informatie uit. In de appgroep deelden de agenten onder meer foto’s van een vervuilde Poolse zwerver en gaven ze commentaar met teksten als “Maden gadverdamme” en “ Ik wil de wond zien”. Ook vroegen ze in 2017 om “schmutzige lijkenfoto’s”.

In november 2017 werd de WhatsAppgroep Game of Thrones opgericht, ‘voor de inner circle wijkagenten cluster Horst’, maar ook ‘voor vieze plaatjes en filmpjes’. In een feitenrelaas op de website van de commissie staat onder meer dat een mannelijke agent een collega via WhatsApp vroeg om foto’s “van een lekkere vieze dooie.” Bij een foto van een door een politiehond gebeten Poolse man schreef de agent: “Heeeeeeeerlijk!!!!! Zo zie ik hem graag. Vieze smerige kutzak”.

In juni 2020 werden vijf medewerkers van de politie in Limburg ontslagen. Tegen vier anderen zijn disciplinaire maatregelen genomen zoals degradatie, vermindering van verlofuren of overplaatsing. Tegen nog eens twee medewerkers is een disciplinair traject gestart. De politie kreeg in april 2019 de eerste signalen van “ondermijnend gedrag en pesterijen” binnen het basisteam.

Voor het opleggen van disciplinaire straffen is de politie verplicht om daarover advies in te winnen bij de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening politieambtenaren (AGFA Politie). In de praktijk gaan deze adviezen meestal over uitlatingen van politieambtenaren in appgroepen en andere sociale media.