Ontsleutelde chatgesprekken leiden tot nieuwe aanhouding in proces tegen Taghi

De man uit Utrecht werd dinsdag 12 november aangehouden door de politie en zit sindsdien vast. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij betrokken zijn bij het voorbereiden van een aanslag op een spyshop in Nieuwegein in 2015. Deze shop zou met een bazooka en handgranaten bestookt moeten worden, zodat er meerdere slachtoffers zouden vallen. De aanslag ging uiteindelijk niet door, maar in september 2015 werd Ronald Bakker, een medewerker van de winkel, bij zijn woning in Huizen wel geliquideerd. Volgens het OM heeft Ridouan Taghi opdracht gegeven voor de aanslag en moord en was wraak de reden voor de moord.

‘Ze hebben ons gewoon genaaid’

De oorsprong van die wraakactie ligt in de zomer van 2015, als de recherche in een aantal loodsen een enorm arsenaal aan wapens aantreft. De vondst leidt tot een aantal aanhoudingen en vermoed wordt dat de verdachten liquidaties aan het voorbereiden zijn. Het zogenaamde 26Koper-onderzoek leidt tot grote onrust bij de organisatie van Taghi, blijkt uit onderschepte en inmiddels ontsleutelde PGP-berichten. Al snel leeft bij de groep-Taghi het idee dat de spyshop in Nieuwegein heeft samengewerkt met politie en justitie, omdat bonnetjes die als bewijs dienen dat de groep volgapparatuur heeft aangeschaft, in het strafdossier zijn opgenomen. ‘Ze hebben ons gewoon genaaid. Spullen verkopen en ons naaien’, sturen de verdachten naar elkaar.

De nieuwste verdachte in het steeds meer uitdijende proces tegen de bende van Taghi (17 verdachten inmiddels) is de 33-jarige Walid M. uit Utrecht. Hij kwam in beeld door PGP-berichten die door het OM zijn ontcijferd. Hij wordt ervan verdacht bazooka’s en handgranaten te hebben geleverd voor de geplande aanslag op de spyshop. Hij had met medeverdachte Mario R. onder meer contact over de werking van de bazooka en het regelen van een auto. Ook zou hij de schakel zijn tussen de organisatie van Taghi en een groep uit Rotterdam die de aanslag zou moeten uitvoeren. Die aanslag gaat uiteindelijk niet door.

Gestolen Audi RS4

Het OM denkt zelfs dat M. en medeverdachte Arthur M. (47) op 19 oktober 2015 zelf van plan waren een aanslag te plegen. De twee reden met bivakmuts op in een gestolen Audi RS4 met valse kentekenplaten door Nieuwegein. Toen zij een surveillerende politiewagen tegenkwamen draaiden zij om en sloegen ze op de vlucht, waarna de politie de achtervolging inzette. Daarbij vloog de Audi uit de bocht en kon de politie de twee inrekenen. Arthur M. werd op dat moment al gezocht voor zijn aandeel bij het Koper-onderzoek naar de wapens. Walid M. kon al snel weer gaan. In de auto werden geen wapens aangetroffen, maar wel een slijptol.

Advocaat C. van Oort bevestigt de aanhouding van haar cliënt, maar laat weten niet inhoudelijk te willen reageren. Het proces tegen de organisatie van Taghi gaat op 12 en 13 december weer verder. Het zal de eerste openbare zitting zijn na de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond. Ridouan Taghi en zijn kompaan Saïd Razzouki zijn nog altijd voortvluchtig. Het OM heeft een recordbedrag van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot hun aanhouding.