Ontsnapping kopstuk Amsterdamse onderwereld verijdeld

De kaping kon ternauwernood worden verijdeld, aldus de politie in een persbericht. In de daaropvolgende achtervolging en grote politieactie werden drie verdachten aangehouden, die onder meer 'onderdelen van een automatisch vuurwapen' bij zich droegen. Een van de verdachten sloeg in het Limburgse Roosteren op de vlucht en werd neergeschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie is nog op zoek naar een onbekend aantal andere verdachten. Net als het opgepakte drietal zijn zij bij politie en justitie bekend vanwege 'hun relatie met de Amsterdamse liquidatiewereld'.



De politie maakte niet bekend wie de crimineel is die vermoedelijk wilde ontsnappen. Bronnen bevestigen echter aan deze krant dat het om Benaouf A. gaat. A zit momenteel een celstraf van 12 jaar uit voor een liquidiatie in Amsterdam.