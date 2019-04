Ontsnapte ‘mini-cheetah’ laat zich niet vangen: ‘Hij heeft de tijd van zijn leven’

Medewerkers van de dierenambulance zoeken al dagen op de plek waar de katachtige, een kruising tussen een huiskat en een wilde serval, is gezien. Maar inmiddels krijgen ze er een hard hoofd in dat ze het dier zullen vangen. ,,Op het volkstuinencomplex lopen heel wat kippen en konijnen rond. Daar vermaakt hij zich uitstekend mee”, zegt een medewerkster. ,,Hij laat zich niet pakken en in een kooi zetten. Terecht ook misschien, hij heeft de tijd van zijn leven.”

Het uit de woning van zijn fokker ontsnapte dier, Whalhallah genaamd, eet voornamelijk rauw vlees en kan heel agressief reageren. Hij is een flink stuk groter dan een normale huiskat. Bij agressie maakt de ‘mini-cheetah’ grommende en blaffende geluiden en haalt hij uit met zijn klauwen. Vanwege dat gedrag kijkt ook de politie naar hem uit. Maar de medewerkster van de Dierenambulance is niet bang dat Whalhallah zomaar mensen zal aanvallen. ,,Hij heeft eten genoeg in de buurt. Ik kan me alleen voorstellen dat hij aanvalt als je ‘m zou willen pakken. Doe dat niet, bel dan ons.”

Fokker