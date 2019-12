Ontsnapte Nederlandse ‘nepprof’ Bernio V. (25) opgepakt in Denemarken

De ontsnapte Nederlandse ‘spookvoetballer’ Bernio V. is maandagnacht opgepakt in het Deense Holstebro. De 25-jarige V., die wordt verdacht van fraude, mishandeling van zijn vriendin en diefstal, sloeg eerder op de dag bij een transport op de vlucht.

Via Instagram liet V., die nog een blauwe maandag bij Den Dungen voetbalde, weten in Aarhus te zitten. ‘Vandaag heb ik de gevangenis verlaten en op dit moment ben ik onderweg naar een vriend in Zweden. Ik zal mij op de achtergrond houden, totdat mijn zaak voorkomt op 10 januari.’ Met die actie probeerde hij de Deense politie op het verkeerde been te zetten, maar dat is hem niet gelukt. In de kelder van een pand in Holstenbro werd V. in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw in de boeien geslagen.

,,We kregen van inwoners aanwijzingen dat V. op een specifiek adres was gezien”, meldt Jens Claumarch van de politie Midden- en West-Jutland aan de Deense krant BT. ,,We waren snel ter plekke, omdat onze patrouilles al in het gebied waren gesetteld. Vervolgens doorzochten we het pand systematisch van plafond naar kelder, waar hij uiteindelijk werd gevonden.” Hoe V. toegang heeft gekregen tot het pand, is nog niet bekend bij de politie.

Nepcontracten over de hele wereld

V. zou nepcontracten hebben gesloten met verschillende voetbalclubs over de hele wereld, onder meer bij de Deense voetbalclub Viborg FF. Die club diende vorige maand een strafrechtelijke klacht in tegen de speler en ontbond het contract bij de club al na een maand. De ‘nepprof’ moest maandag voor de rechter verschijnen, die oordeelde dat zijn voorarrest nog tot zeker 10 januari moest worden verlengd.

Aan het einde van het transport van maandag van Viborg naar Holstebro zag de ‘spookvoetballer’ zijn kans schoon en ontvluchtte de officieren die hem begeleidden. Hij rende een voetgangersstraat in, zei Carsten Henriksen, hoofd van de politie Midden- en West-Jutland maandag tegen de Deense krant BT. ,,Het is dramatisch, we hebben hem niet goed in de gaten gehouden. We hebben een mededeling uitgestuurd met foto en hopen dat iemand hem ziet.”

‘Niet goed genoeg’

V.'s verhaal is opmerkelijk. Hij tekende dit jaar contracten bij clubs in Moldavië en Zuid-Afrika, maar verscheen net als in Denemarken niet in de basis omdat hij niet goed genoeg voetbalde. Viborg FF zegt in juli benaderd te zijn door een man die beweerde dat hij van het grote managementbureau Stellar Group was – het bureau dat onder meer sterspeler Gareth Bale vertegenwoordigt. Volgens de man zou V. in januari naar China verkassen, maar tot die tijd zou hij ergens moeten spelen. Volgens de Nederlandse site VICE is er bij de KNVB nauwelijks iets bekend over de speler.