Ontsnapte serval Baco teruggevonden: ‘Het zijn nu heel hippe huisdieren’

Het houden van een serval in Nederland is momenteel legaal. ,,Dat maakt het heel lastig”, vertelt Peter de Haan van Stichting AAP. ,,Voorheen kregen we rond de vijf meldingen per jaar van mensen die van hun serval af wilden door bijvoorbeeld een bijtincident. Afgelopen jaar waren dit liefst twintig meldingen. Het zijn nu heel hippe huisdieren, het wordt een soort trend om een serval te houden. Ze doen het heel goed op Instagram.”



Stichting AAP zet zich samen met de Dierenbescherming in zodat een zogeheten ‘positieflijst’ zo snel mogelijk wordt vastgesteld. Op deze lijst staan welke dieren legaal gehouden kunnen worden, en welke niet. ,,De serval is een jager. En echt heel erg ongeschikt als huisdier. Bij zo'n dier durf je je kind eigenlijk niet alleen in de kamer te laten”, legt De Haan uit. In België is het houden van een serval inmiddels niet meer toegestaan. ,,Hopelijk is het hier na de zomer ook niet langer legaal.”



Een serval is een middelgrote kat met lange poten, een kort staartje en lange nek. Hij leeft normaal gesproken in het wild in het midden en zuiden van Afrika. De geelbruine vacht heeft zwarte stippen, waardoor het dier iets weg heeft van een jachtluipaard.