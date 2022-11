Ontsnapte serval Petoenia gevonden: ‘De buurvrouw appte dat ie op haar balkon stond’

met videoDe politie in Amsterdam was sinds dinsdagochtend op zoek naar een vermiste serval, een Afrikaanse katachtige. Het roofdier ontsnapte uit een woning in de buurt van de IJburglaan. De serval is inmiddels in goede gezondheid gevonden en gevangen door de politie.

De 2-jarige serval Petoenia wordt als huisdier gehouden in een woning in de buurt van de IJburglaan en glipte dinsdagochtend naar buiten. Volgens buurtbewoners woont er ook nog een andere serval op hetzelfde adres en staat er een kooi voor de dieren in de tuin. De melding dat een van de dieren was ontsnapt, is dinsdagochtend door de eigenaren zelf gedaan.

De ontsnapping zorgde voor veel reuring in de omgeving. ,,Normaal is het vrij stil in onze buurtapp, maar nu ging het los,” zegt Martine (34), die in dezelfde straat woont als de servaleigenaren. ,,Een buurvrouw appte dat het dier op haar balkon stond.”

Martine zag hoe het dier uiteindelijk door ‘een hele groep’ agenten werd klem gedreven in het riet, bij het Diemerpark, tegenover de IJburglaan. ,,Ze gooiden een mini-lasso om hem heen en droegen hem vervolgens in een enorme deken naar binnen,” vertelt ze.

De serval werd gevangen door de politie. Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Dinsdagmorgen ontsnapte een 2-jarige Serval uit een woning in de omgeving van de IJburglaan. © Politie Eenheid Amsterdam

Dat er verderop in de straat servals zaten was voor haar overigens geen verrassing. ,,Dat weet de hele buurt. Het is een verschijning hè, zo’n dier. Hij zit vaak in een kooi in de tuin. Alleen als de bewoners er niet zijn zie ik hem weleens voor het raam paraderen.”

Family friendly

Erg blij is ze niet met de vierpotige buurtbewoner. ,,IJburg is super family friendly, maar deze dieren zijn helemaal niet lief voor kinderen. Dus eerlijk gezegd vind ik het best afschuwelijk dat zo’n serval als huisdier gehouden wordt.”

Volgens een woordvoerder van de politie hebben diverse eenheden dinsdag naar de serval gezocht. ,,Het is geen dier dat je zomaar moet oppakken,” bevestigt de woordvoerder. Hoewel het dier tam zou zijn, kan het agressief reageren.

Katachtige

Een serval wordt vanwege zijn vacht door mensen soms aangezien voor een jong luipaard of een cheetah. Een volgroeid dier kan ongeveer 80 centimeter hoog worden en rond de 12 kilo wegen. Zijn natuurlijke leefgebied is de Afrikaanse savanne.

De Dierenambulance Amsterdam was op de hoogte van de ontsnapping en stond in contact met de politie. ,,Het heeft geen zin om erachteraan te rennen, je moet echt wachten tot het beest ergens in een hoekje zit.” De medewerker van de Dierenambulance zegt niet te weten of er ooit eerder een serval in Amsterdam is ontsnapt. ,,Maar we hebben wel ervaring met andere grote katachtigen.”

Zita Boeren (27), die bij Boerderij op IJburg werkt, hoorde ook over de ontsnapte serval. ,,Ik zit te twijfelen of ik de cavia’s en konijnen moet gaan opsluiten,” zei ze dinsdagmiddag toen het beest nog vrij rondliep. ,,Daar springt de serval zo in, en je hoort ze ook niet. Dat mensen die beesten hebben, is echt belachelijk.”

Steeds meer meldingen

Volgens stichting Aap, de organisatie die zich inzet voor een verbod op het houden van exotische dieren, komen er sinds 2020 steeds meer meldingen binnen over servals. Volgens Peter de Haan, woordvoerder van stichting, gaat het dit jaar al om zo’n veertig meldingen, terwijl het dier voor 2020 slechts twee à drie keer per jaar voorbijkwam in de meldkamers.

Het gaat daarbij niet altijd om ontsnappingen, maar ook om mensen die de dieren bijvoorbeeld bij hun buren in een kooi zien zitten. De serval lijkt in de mode te zijn geraakt, vertelt De Haan. ,,Sommige dieren, vooral exotische beesten, worden een soort statussymbool. In Engeland noemen ze dat posh pets, dieren om mee op te scheppen. Een tijdje terug was er ook een serval ontsnapt in Hilversum, die liep daar rond met een gouden ketting om zijn nek.”

Legaal

Volgens De Haan is het dier niet te vergelijken met een huiskat. Een serval kan gevaarlijk zijn, heeft behoefte aan veel ruimte en heeft een dieet dat bestaat uit (levende) vogels, ratten, muizen of reptielen. ,,Zo leuk is het dus niet: hij grist al je eten van tafel, je moet je kinderen ervan weghouden en je kunt ze niet zindelijk maken.”

Het dier mag nu nog worden gehouden als huisdier, maar vanaf 1 januari 2024 is het in Nederland verboden om de katachtige te houden, te fokken of te verhandelen. Er is geen registratieplicht, dus hoeveel er precies in Nederland zijn, weet stichting Aap niet. Maar volgens De Haan worden ze veelvuldig aangeboden op Marktplaats en Facebook. ,,Mensen hebben vaak geen idee waar ze aan beginnen en geven hun serval gewoon Whiskas,” zegt De Haan. ,,Daar zitten veel te weinig voedingsstoffen in voor zo’n beest.”

Een deel van de eigenaren klopt op een gegeven moment zelf aan bij stichting Aap, met de handen in het haar. ,,Wij doen dan ons best de dieren te resocialiseren en te herplaatsen in een dierentuin. Als er íets niet geschikt is als leefgebied voor een serval, dan is het wel zo’n stedelijk eiland als IJburg.”