Ontsnapte tbs'er die boos was op kliniek nog spoorloos: 'We weten niet waar hij is’

Politie en justitie hebben nog geen aanknopingspunten over de mogelijke verblijfplaats van Ronald van Zwam, de tbs’er die afgelopen vrijdag ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen. De zoektocht naar de veroordeelde zedendeliquent gaat vandaag in alle hevigheid weer verder. Van Zwam wordt nog altijd niet ingeschat als zeer gevaarlijk, aldus het OM.

Van Zwam onttrok zich vrijdagmiddag rond halfdrie in Nijmegen aan zijn begeleider tijdens een begeleid fietsverlof. De man is in 2014 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor een paar zedendelicten in Breda, Middelbeers en Eindhoven. Hij zocht via internet contact met minderjarigen. Dit resulteerde in ontmoetingen en in twee van die gevallen ook ontucht.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is bezig de man op te sporen. Gisteren werd de hulp van iedereen in het land gevraagd. ,,Dat deden we omdat we momenteel geen aanknopingspunten over zijn verblijfplaats hebben”, legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit. De familie van de slachtoffers van Van Zwam zijn vooraf geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Of zij de autoriteiten om bijstand hebben gevraagd, is niet duidelijk.

Ontevredenheid

Ronald van Zwam uit het Gelderse Harskamp is weliswaar veroordeeld voor ontucht, toch is hij niet iemand ‘die snel een ander de bosjes in trekt en verkracht’, aldus zijn advocaat Job Knoester. ,,Ik zeg niet dat het helemaal zonder gevaar is, maar hij is niet iemand die van het ene op het andere moment gevaarlijk is. De delicten waarvoor hij is veroordeeld hadden allemaal een lange aanloop. Dat is ook de reden dat ingeschat wordt dat er nu geen acuut gevaar is.”

Volgens Knoester was Van Zwam het niet eens met het regime in de Pompekliniek. ,,Hij vond dat hij te weinig mogelijkheden kregen bij zijn behandeling. Je zou denken dat dit ook de reden kan zijn dat hij is ontsnapt, maar weten doe ik dat niet.”

Tips

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie had nog geen informatie over hoeveel tips er zijn binnengekomen na het publiceren van het opsporingsbericht. Mogelijk komt daar in de loop van de middag meer duidelijkheid over.