Ontsnapte tbs’er liet spoor van ellende na, advocaat en kliniek noemen hem ongevaarlijk

De zedendelinquent Ronald Z., die gisterenmiddag ontsnapte aan zijn begeleider in Nijmegen verleidde meisjes en jongens via internet, waaronder een meisje dat nog op de basisschool zat. Van Z. is nog voortvluchtig. Volgens de kliniek en zijn advocaat is Z. ‘ongevaarlijk’.

Tijdens de rechtszaak in november 2014, waarin hij werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor ontucht met minderjarige meisjes in Brabant, las een van zijn slachtoffers, een 14-jarig meisje uit de Kempen, een hartverscheurende slachtofferverklaring voor. Maandenlang bestookte de man haar via Hyves, Facebook en Skype met berichten, totdat ze eindelijk toegaf en hem ontmoette. Toen, in de bossen van Middelbeers merkte ze pas dat hij geen tiener was, maar 35 jaar. Hij vergreep zich aan haar.

Het meisje had vervolgens geen leven meer. Op school keek niemand haar aan, ze schaamde zich zo tegenover haar ouders dat ze probeerde haar leven te beëindigen. Uiteindelijk kwam ze pas in een kliniek weer enigszins tot haarzelf.

De man had nog zeker zes andere meisjes benaderd. Een van hen zat nog op de basisschool, een ander reisde hij achterna naar Italië. Ze stuurden hem naaktfoto’s, nadat hij een foto van een blote jongen gaf. Hun foto’s stuurde hij vervolgens naar minderjarige jongens. Die dan ook weer van alles voor de camera deden, denkende dat ze een internetvriendin hadden.

De man verstopte zijn gezicht tijdens de rechtszaak in zijn capuchon. Zijn bekentenis deed hij achter gesloten deuren. Het motief was verveling, zei hij, maar deskundigen zagen stoornissen en opzet. De rechtbank veroordeelde hem in 2014 tot drie en een half jaar cel, en tbs met dwangverpleging.

Niet benaderen

Ronald Z. nam gisteren de benen toen hij op verlof onder begeleiding. Hij zat in de Pompekliniek in Nijmegen. De politie waarschuwde na zijn ontsnapping de man niet te benaderen. Uit een burgernetmelding blijkt dat de politie op zoek is naar een witte man van 1.87 meter met een fors postuur, donkerblond dun haar en een bril. Hij droeg een spijkerbroek en zwarte jas.

De kliniek meldde eerder dat Z. ‘een laag risicoprofiel’ heeft, en er geen sprake is van acuut gevaar. Ook de advocaat van Ronald Z., Job Knoester, zei vandaag dat de tbs’er niet gevaarlijk is. Ze hebben geen contact gehad. De advocaat zegt niet te weten waarom zijn cliënt er vandoor is gegaan tijdens het begeleid verlof, wel dat Z. ontevreden was over zijn behandeling. Z. stond nog aan het begin van zijn verloftraject.

Reactie burgemeester

,,Ik maak me echt zorgen”, stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een reactie op de ontsnapping. Drie weken geleden gebeurde ongeveer hetzelfde met een andere tbs’er, terwijl een maand geleden nog een tbs’er op spectaculaire wijze uit de kliniek ontsnapte door uit een raam te klimmen en over een hek te klauteren.