Ontsnapte tbs'er opgepakt na neersteken vrouw in Soest, buren hoorden slachtoffer om hulp roepen

met videoDe tbs’er die woensdag ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen is aan het einde van de middag aangehouden en wordt verdacht van het neersteken van een 27-jarige vrouw in Soest. De 27-jarige vrouw raakte daarbij zwaargewond. ,,Een steekpartij, dat horen we hier weinig.’’

De 31-jarige man ontsnapte woensdagmorgen tijdens een verlof buiten de hekken van de kliniek aan zijn begeleider. Het incident gebeurde halverwege de middag. Op de vierde verdieping van een flat aan de Smitsweg in Soest ging het mis.

Buren van het slachtoffer hoorden hulpkreten vanaf het balkon. Toen ze naar de woning gingen, stond de deur open. Ze troffen de vrouw gewond aan op bed. Ze bleek meerdere keren te zijn gestoken. Haar toestand is inmiddels stabiel.

Na de steekpartij stapte de man bij iemand in de auto en ging er vandoor, zo bevestigt een woordvoerster van de Pompestichting na berichtgeving van De Gelderlander. Hij is uiteindelijk in Zuid-Hollandse Bergschenhoek (Lansingerland) aangehouden. De aanleiding van het incident is onbekend.



Doodslag

De tbs’er zat sinds 2018 vast voor doodslag, meldt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hij kreeg acht jaar cel en tbs opgelegd en kwam in 2019 in de Pompekliniek terecht. Waarom dat al na één jaar gebeurde, is niet bekend.

De DJI zal gaan onderzoeken of de procedures rond het begeleid verlof goed zijn verlopen; dat is volgens de woordvoerder standaard. ,,Een wereld waarin we dit kunnen uitsluiten zal nooit bestaan”, zegt hij hier wel bij. Een woordvoerder van de Pompekliniek liet eerder al weten dat het nog onbekend is of er op de korte termijn maatregelen genomen zullen worden, zoals bijvoorbeeld het intrekken van verloven.

Vreselijk

Andy Kraag, hoofd van de Dienst Landelijke Recherche, vindt het ‘vreselijk dat deze tbs’er kon ontsnappen en vermoedelijk direct een vrouw heeft neergestoken’, zo meldt hij op Twitter.

Burgemeester Rob Metz van Soest is naar eigen zeggen ‘enorm geschrokken’ toen hij vernam over het steekincident. ,,Ik kan op dit moment nog niet veel zeggen in afwachting van nadere informatie van de politie. Maar ik wens het slachtoffer, haar familie en de mensen in haar omgeving natuurlijk heel veel sterkte”, zegt hij in een reactie.

Volledig scherm Pompekliniek. © Paul Rapp

Gat in een hek

In juni van dit jaar gingen twee tbs’ers uit de Pompekliniek er vandoor via een gat in een hek dat rond de kliniek staat. Bij het hek stond een auto klaar, waarmee ze op de vlucht sloegen. Een van beide mannen, Sherwin Benshomin Windster, is nog steeds niet teruggevonden. Hij staat sinds deze maand op de Nationale Opsporingslijst.

De andere man, Luciano D., werd negen dagen na zijn ontsnapping in Den Haag opgepakt. Toen had de politie ook al de man gearresteerd die met een slijptol een gat in het hek maakte en die voor de vluchtauto had gezorgd. Deze man heeft voor zijn hulp een celstraf van 24 maanden gekregen.

Volledig scherm Het slachtoffer wordt met een brancardbed in de ambulance gereden en naar het ziekenhuis gebracht. © Caspar Huurdeman

Veel mensen op de been

Bewoners van de zeven verdiepingen hoge flat in Soest reageren geschokt op het steekincident. De vrouw woont er volgens hen al langere tijd alleen met haar zoontje. Ze keken toe hoe de politie de galerij afzette om onderzoek te kunnen doen. Wat de relatie is tussen de tbs’er en het slachtoffer is onbekend.

,,Treurig’’, zei een bewoner van de overkant, die getuige was van de verrichtingen van de politie en de ambulancemedewerkers. ,,In zo’n groot flatgebouw als dit gebeurt nog wel eens wat, er wonen heel veel mensen dicht op elkaar. Je houdt je hart wel eens vast. Het is de laatste tijd nogal onrustig hier, er zijn wat vechtpartijtjes geweest.’’ Twee andere bewoners, die erbij komen staan, bevestigen dat. ,,Maar een steekpartij, dat horen we hier weinig’’, zegt één van hen.

