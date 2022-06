Ontsnapte tbs'ers uit Nijmegen zijn twintigers Luciano Dijkman en Sherwin Windster

NIJMEGEN - Twee tbs’ers zijn voortvluchtig nadat ze dinsdagavond om 20.30 uur op spectaculaire wijze zijn ontsnapt uit tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. De politie bevestigt dat het gaat om Luciano Dijkman en Sherwin Windster, twee mannen die allebei vastzaten voor gewelddadige overvallen.

De mannen kregen hulp van handlangers, die met een slijptol een gat in het hek van de kliniek maakten. Nadat ze over het hek klommen, zijn ze gevlucht in een witte Volkswagen Golf met zonnedak, zo maakt de politie bekend. De politie heeft ook een foto vrijgegeven waarop de vluchtauto en enkele personen te zien zijn.

De Pompestichting meldt: ‘Gisteravond (dinsdag 21 juni) hebben onbekenden met een slijptol het hek van de Pompestichting opengeslepen en twee cliënten in een klaarstaande auto meegenomen. Deze onttrekking heeft plaatsgevonden zonder geweld te gebruiken. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn direct geïnformeerd en de twee tbs-gestelden worden opgespoord. De Inspectie Justitie en Veiligheid is op de hoogte gesteld van deze ontsnapping. Bij zo’n gebeurtenis is een inspectie-onderzoek gebruikelijk.’

Volledig scherm Er wordt momenteel nog gewerkt aan het extra binnenste hek © Paul Rapp

Luciano en Sherwin

De politie bevestigt dat het gaat om Luciano Dijkman uit Amsterdam en Sherwin Windster uit Spijkenisse. Dijkman werd in 2021 onherroepelijk veroordeeld tot celstraf en tbs voor een gewapende overval en Windster is in 2019 veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden.

Volgens het Parool schoot Windster in 2015 bij een roofoverval in Tilburg de 48-jarige Mick Pitai dood. Luciano Dijkman zou volgens de krant al zijn hele leven betrokken zijn bij zware misdrijven, waaronder gewelddadige overvallen. De twintigers zouden allebei eerder tot jeugd-tbs zijn veroordeeld. Van beiden is bekend dat ze - los van elkaar - eerder zijn uitgebroken uit jeugdinrichtingen.

Volledig scherm Luciano Dijkman en Sherwin Windster ontsnapten op 21 juni uit de tbs-kliniek in Nijmegen © Landelijk Parket