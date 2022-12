Ontsnapte tbs’er is ‘krenkbare man’ met patroon van geweld: ‘Hij heeft twee gezichten’

Geen hoger beroep Openbaar Ministerie in strafzaak MH17: ‘Zeer tevreden met duidelijk­heid vonnis’

Het Openbaar Ministerie (OM) is niet in hoger beroep gegaan in de strafzaak MH17, meldt het vandaag in een verklaring. ‘Het OM is zeer tevreden dat het vonnis nabestaanden duidelijkheid heeft gebracht over de werkelijke toedracht van het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014’, klinkt het.

18:27