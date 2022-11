Ontsnapte wallaby was 'Sweet-16'-cadeau, beest nog altijd op de vlucht

met video Vanaf vandaag wordt het vluchtelin­gen­dorp in Biddinghui­zen bewoond: zo ziet het eruit

Vanaf vandaag stromen ze toe, de tijdelijke bewoners van de noodopvang in Biddinghuizen. Zo’n 100 mensen per dag, tot een maximum van 1500. In ruim drie weken tijd is een vluchtelingendorpje uit de grond gestampt dat zo’n vijf maanden blijft staan. Hoe ziet dat er van binnen uit? De Stentor nam een kijkje.

