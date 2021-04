Ontucht van neef (18) met nichtje (14) verscheurt familie

Christelij­ke ouders balen van liedje Koningsspe­len: ‘Jiggyjig betekent geslachts­ge­meen­schap’

15:39 Onder een groep christelijke ouders en enkele gemeenteraadsleden van de SGP en de ChristenUnie is onrust ontstaan over het nieuwe liedje voor de jaarlijkse Koningsspelen. In het nummer komt het woord jiggyjig voor, wat in Indonesische straattaal ‘geslachtsgemeenschap’ zou betekenen. Volgens Kinderen voor Kinderen heeft het daar helemaal niks mee te maken.