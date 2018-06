'Ontvoerd meisje (6) in Weert wist te ontkomen door te schreeuwen'

Het meisje kwam rond 18.30 uur bij een klasgenootje, dat twee deuren verder woont, vragen of ze bij haar mocht spelen, maar het meisje was nog bij haar oma. Toen het meisje terugliep naar haar eigen huis, stopte er een witte auto. ,,Wil je een stukje meerijden', vroegen ze", weet Marco Timmermans, de vader van het buurmeisje. ,,Ze zei nee, maar werd wel de auto ingetrokken." Gezien heeft hij het niet, maar de camera naast zijn voordeur heeft wel het gegil van het meisje vastgelegd. ,,Het gebeurde net om de hoek, uit het zicht van de camera", aldus de buurman. Het duo reed met het meisje weg, maar liet haar twee straten verderop bij vmbo-school Kwadrant uit de auto. ,,Gelukkig heeft ze heel hard geschreeuwd”, stelt Timmermans, die denkt dat dat haar redding is geweest. ,,De ontvoerders kregen er zeker hoofdpijn van of werden bang van haar gegil."

Naar huis gerend

Het meegenomen meisje is erg geschrokken. Ze rende nadat ze uit de auto kwam meteen naar huis, waar haar ouders de politie belden. ,,Ze moet eerst tot bedaren komen voor we haar kunnen verhoren”, verklaart een woordvoerster van de politie-eenheid Limburg. ,,Dat doen we ook uit zorg voor het kind. Dat kan best een paar dagen duren.”

Ook de ouders van het buurmeisje zijn flink geschrokken. ,,Iedereen is geschrokken, heel de straat. Mijn dochter gaat niet meer alleen naar buiten. Ze gaan bij haar spelen of bij ons en dan blijf ik net zo lang bij de voordeur wachten tot ze naar binnen gaat." Naar de reden van de ontvoering durft Timmermans niet de gissen. ,,Wie weet wat ze met haar wilden doen. Verkopen of God weet wat..." Het meisje komt uit een ,,goed geïntegreerd Pools gezin". ,,Het zijn hele lieve, goede mensen. Ik heb het meisje vandaag nog gezien. Volgens mij gaat het wel beter. Ze heeft hulp gekregen voor wat ze mee heeft gemaakt."

Puzzelstukjes

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de daders nog een keer toe zullen slaan. ,,We weten nog niet precies wat er is gebeurd”, aldus een woordvoerster. Wat wel duidelijk is, is dat het om een échte ontvoering gaat. ,,Het is niet zo dat ze meegenomen werd door een bekende of een ouder. Het verhaal van het meisje is belangrijk om de puzzelstukjes in elkaar te leggen.”