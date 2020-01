Ontvoerde 15-jarige Emily uit Groningen is terecht

De 15-jarige Emily Meijer uit het Groningse Grootegast die mogelijk tegen haar wil was meegenomen uit haar ouderlijk huis, is weer terecht. De politie laat weten dat ze haar zaterdagnacht in Amsterdam hebben aangetroffen.

Over de oorzaak van de vermissing en de toestand waarin ze werd gevonden, doet de politie verder geen uitspraak. Wel meldt de politie met haar in gesprek te zullen gaan. Afgelopen woensdag werd er in de vroege ochtend ingebroken in de woning van de familie van het meisje. Later meldde de politie dat er uit nader onderzoek bleek dat er toch niet was ingebroken maar dat het meisje vermoedelijk zelf zelf degene had binnengelaten die haar zou hebben meegenomen.

Daarbij werd de auto van de ouders van het gezin weggenomen en was ook de 15-jarige spoorloos. ,,Inmiddels is uit het onderzoek gebleken dat ze mogelijk tegen haar wil is meegenomen", liet de politie weten. Het is niet de eerste keer dat de Groningse vermist raakte. De puber verdween in november 2017 ook al eens.

De toen 12-jarige werd in haar ondergoed teruggevonden in Den Haag bij de 18-jarige Raad Al D. Ze was misbruikt. De man uit Den Haag werd in 2018 veroordeeld tot negen maanden cel. De Haagse rechtbank achtte bewezen dat hij het minderjarige meisje had geprobeerd over te halen tot seks, ook wel grooming genoemd.