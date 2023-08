Onverdachte Nederlanders belanden op Amerikaanse terreurlijst, politie: ‘we moeten namen minder snel delen’

Een onbekende hoeveelheid Nederlanders die niet van extremisme of jihadisme zijn verdacht, zijn toch op een Amerikaanse terreurlijst beland. Ze hebben daar tot op de dag van vandaag veel last van bij reizen naar de VS of andere landen. De Nederlandse politie stelt nu ‘dat ze terughoudender moet zijn bij het aanleveren van namen'.

Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM) Ook deze site scheef al eerder over Said uit Gouda die op de lijst belandde en daardoor bij vrijwel elke grenscontrole wordt aangehouden.

Het probleem is ontstaan toen na 2012 vanuit Europa duizenden radicale jongeren naar Syrië trokken om zich daar aan te sluiten bij jihadistische strijd- of terreurgroepen, zoals IS. Politie en inlichtingendiensten in alle Europese landen legden in de jaren erna lijsten aan met de namen van die zogenoemde uitreizigers, familieleden en vrienden. Maar op die lijsten belandden ook jongeren die niet radicaal waren, maar waarover bijvoorbeeld de wijkagent zich zorgen maakte en dacht dat ze mogelijk Syriëganger zouden kunnen worden.

De politie deelde de namen op de Nederlandse lijst volop met de Amerikanen, zo blijkt nu. De FBI zette de Nederlanders daarop in de Terrorist Screening Database (TSDB). Die database bestaat sinds de aanslagen op het World Trade Centre in New York op 11 september 2001 en moet voorkomen dat potentiële terroristen vrij kunnen reizen. Er staan inmiddels honderdduizenden namen in de database

Kamerbrief

De Nederlandse overheid wilde lang niet zeggen of er vanuit Nederland namen waren verstrekt aan de VS, maar vorige week schreef Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid plots in een Kamerbrief dat dat wel degelijk was gebeurd. Het gaat waarschijnlijk om de namen van honderden Nederlanders: veroordeelde jihadisten, maar dus ook Nederlanders die nooit ergens van verdacht zijn geweest. ,,Inmiddels zijn we tot het inzicht gekomen dat we terughoudender moeten zijn in de aanlevering", stelt de politie nu tegenover FTM.

Wie op de lijst belandt, kan veel moeilijker reizen. Het krijgen van een visum voor de VS is onwaarschijnlijk. Maar omdat de VS haar databestand ook deelt met tientallen andere landen, kan elke grenspost een probleem opleveren. Bij FTM meldden zich Nederlanders die op Turkse vliegvelden werden aangehouden, vastgezet en teruggestuurd, zeer vermoedelijk omdat ze op de Amerikaanse lijst stonden.

Nauwelijks meer van de lijst af

Wie eenmaal op de lijst staat, komt er nauwelijks meer vanaf. De Nederlandse politie kan de Amerikanen vragen om namen te verwijderen, maar die verzoeken worden niet altijd gehonoreerd. En zo stellen de Nederlandse autoriteiten: ,,Als de FBI de signalering handhaaft, is dat niet meer de verantwoordelijkheid van Nederland”. De Amerikanen willen sowieso niet bevestigen of en zo ja, waarom een naam nog op de lijst staat.