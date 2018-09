Onverwachts bevallen Britt (18) en baby waarschijnlijk vrijdag terug uit Egypte

Dat vertelt Britts moeder Sylvia aan de telefoon vanuit hun hotel in de badplaats Hurghada. Daar verblijven ze nog altijd in het hotel waar Britt vorige week zondag in haar eentje van Yassin beviel. Ze wist niet dat ze zwanger was. ,,We zijn heel blij dat het ministerie van Buitenlandse Zaken ons nu toch helpt. Sinds we ons verhaal aan het AD hebben gedaan, is alles in een stroomversnelling gekomen. Vanochtend belde een medewerker van de ambassade ons op. We kregen een persoonlijk nummer dat we dag en nacht kunnen bellen. Nu blijkt ook dat we niet wekenlang hoeven te wachten op een echt paspoort. Yassin mag toch met een noodpaspoort reizen.''

'Enorm vervelend'

Het ministerie stelt 'binnen de kaders van de wet' zijn uiterste best te doen om Britt en haar zoontje zo snel mogelijk terug naar Nederland te laten vliegen. ,,Los van de blijde gebeurtenis is dit natuurlijk enorm vervelend voor haar'', zegt een woordvoerster. ,,De ambassade heeft nauw contact met de autoriteiten om dit op te lossen. En we zien echt dat het snel moet. Maar aangezien de baby onverwachts ter wereld kwam, kost het in Egypte meer tijd dan normaal om een reisdocument te krijgen.''

Sylvia van Baarlen, die haar kleinzoon woensdagnacht in de armen sloot, vond dat de ambassade haar dochter aanvankelijk in de kou liet staan. ,,Als je hier in de gevangenis zit, sturen ze meteen een advocaat. En nu moesten we het zelf oplossen, schandalig.''

Quote Eindelijk komt de boel in een stroomver­snel­ling Sylvia van Baarlen, moeder Britt

Volledig scherm Baby Yassin © Privebeeld

DNA-test

Vandaag hebben Britt en Sylvia gesproken met een Egyptische advocaat, die hen helpt een geboortebewijs voor Yassin te bemachtigen. Dat krijgen ze niet zomaar, omdat de vader niet in beeld is.

Voor het noodpaspoort is het geboortebewijs echter niet verplicht, zegt Sylvia. ,,Mochten we het niet op tijd krijgen, dan moet Britt een DNA-test doen om te bewijzen dat Yassin haar kind is. Maar dat mag in Nederland, dus niets lijkt ons in de weg te staan om vrijdag terug te vliegen.'' Ze reist donderdag zelf naar Caïro om het noodpaspoort te halen. ,,Yassin hoeft gelukkig niet mee, want het is een reis van vier à vijf uur.''

Quote Britt krijgt reacties van wildvreem­den die willen helpen Sylvia van Baarlen, moeder Britt

Lieve reacties

Het komt volgens Buitenlandse Zaken vaker voor dat onverwachts geboren baby's bij een ambassade of consulaat worden gebracht, maar dit geval - Britt wist niet dat ze zwanger was en weet weinig over de vader - is vrij speciaal. ,,De man van de ambassade zei ook: ik hoop dat we hiervan leren'', zegt Britts moeder Sylvia.



Naar omstandigheden gaat het goed met moeder, kind en grootmoeder. Het hotelpersoneel zorgt prima voor hen en de lieve reacties zijn nauwelijks te tellen. ,,De advocaat zou niet door rechtsbijstand worden vergoed, omdat we buiten Europa zijn'', zegt Van Baarlen. ,,Maar ik hoor net van de verzekering dat ze de kosten waarschijnlijk toch vergoeden. En Britt krijgt reacties van wildvreemden die willen helpen, het is hartverwarmend.''

De Rotterdamse tiener kan niet wachten om weer thuis te zijn. ,,Ze kijkt er enorm naar uit om weer in haar eigen bed te slapen. Opa moet nog op gaan schieten'', lacht Sylvia. ,,Hij zou de babykamer gereed maken, maar ook hij is vandaag overspoeld met reacties. Hij heeft nog geen tijd gehad om de linnenkast in elkaar te zetten.''