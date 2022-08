Onze premier heeft het onrealistische vernuft om álles te overleven

met video Lichtflits en keiharde explosie, meteen is zwangere bewoner wakker: ‘Dit is volledig uit het niks, zó raar’

Aangedaan en angstig zijn de bewoners van een woning aan de Hagesteinsestraat in het Utrechtse dorpje Hoef en Haag, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief ontplofte. ,,Ik heb met niemand ruzie, dit is een vergissing.”

29 juli