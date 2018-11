Onze rechtsstaat is er niet alleen voor mensen met een grote mond

In Koekange zijn voorberei­din­gen voor graafwerk­zaam­he­den Willeke Dost begonnen

8:22 Op een perceel aan de Koekanger Dwarsdijk, in het Drentse Koekange, zijn de voorbereidingen begonnen voor het graven naar de verdwenen Willeke Dost. De graafmachine is gearriveerd. Er is politie aanwezig en ook staan er onder meer verkeersregelaars. Willeke Dost verdween in 1992. Ze was toen 15 jaar.