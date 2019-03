Ooggetuige drama Renesse: ‘Afschuwelijk, je zag ze spartelen in het water’

Met die enorme weidsheid, de grote zandvlakte vol waterige geulen, is het Verklikkerstrand misschien wel het mooiste strand van Zeeland. Maar ook één van de gevaarlijkste. Gisteren kwam een Belgische vrouw om het leven nadat ze verrast werd door het opkomend tij. Een meisje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis

Mensen die er wonen, weten dat je moet wegwezen zodra de zwinnen en geulen beginnen vol te lopen. Anders sta je binnen de kortste keren midden in de zee. Elke dag loopt Karin Heijstek met haar beagles de duinovergang bij het Watergat in Renesse over voor een wandeling op het strand. Ze woont vlakbij, al sinds haar vierde. ,,Ik weet niet beter dan dat het hier oppassen geblazen is. Dat je die zandplaat alleen bij afgaand tij op kunt en nooit vlak na laag water. Want het stroomt razendsnel vol.”

Dat weet Heijstek, maar dat zouden toeristen ook moeten weten. ,,Als ze de borden maar lezen. Daar staat het duidelijk op aangegeven. Maar mensen lezen geen borden, heb ik al vaker gemerkt. Laatst nog, liep er een jongen te joggen met van die oortjes in. We riepen dat hij terug moest, maar hij hoorde ons niet. En je zag dat water stijgen, hoger en hoger. Toen die jongen door had dat hij geen kant meer op kon, stopte hij en keek paniekerig om zich heen. Hij zwaaide naar ons. Inmiddels had ik de Kustwacht al gebeld.”

Eiland

Dat liep goed af, maar donderdagmiddag ging het mis. Vier mensen raakten ingesloten door het snel opkomende water. Een 45-jarige vrouw uit het Belgische Vilvoorde en een hond kwamen daarbij om het leven. Een meisje van 8 ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volledig scherm Lian van Heijst zag het drama op de Verklikkerplaat voor haar ogen gebeuren. © Dirk-Jan Gjeltema Lian van Heijst uit Hoogeloon, op vakantie in Renesse, zag het drama voor haar ogen gebeuren vanaf het terras van strandpaviljoen De Zwaluw. ,,We hadden een verrekijker bij ons, om zeehonden te spotten. Maar we zagen alleen die mensen. Aanvankelijk hadden we niets door, tot we merkten dat mensen om ons heen gingen staan. Ze wezen naar de zandplaat, die een eiland was geworden. De mensen die er liepen, konden niet meer terug.”

Spartelen

Van Heijst zag hoe de eigenaar van het strandpaviljoen met zijn jeep het strand op scheurde. ,,De zandplaat was inmiddels een strook geworden van een meter of tien. Misschien langer, ik weet het niet. Je zag dat het snel kleiner werd. Er bleef steeds minder van over. Ik moest nodig plassen en ben naar het toilet gegaan. Toen ik terugkwam, twee minuten later, zag ik niets meer. Waar zijn die mensen nou, vroeg ik. Maar toen zag ik het al: ze lagen in het water.”

De vrouw schiet vol. ,,Je zag ze gewoon spartelen in het water. Die vrouwen, die kinderen. En je kon niks doen. Het was afschuwelijk.”

Geen hand voor ogen

Dat was het ook voor de redders van KNRM-post Ouddorp-Buiten, die twintig minuten na de alarmering met reddingsboot Baron van Lynden bij de Verklikkerplaat arriveerden. ,,De zandplaat was al onder water verdwenen toen wij ter plaatse kwamen”, vertelt John Brökling, die erbij was. ,,In een kwartier loopt de plaat onder. Dat gaat ontzettend snel. Er stond veel wind. Wij zagen bijna geen hand voor ogen door het opstuivende water en zand.”

Op het strand was inmiddels het hulpvoertuig van de KNRM gearriveerd. Vanaf het hoger gelegen strand werd de boot naar drie drenkelingen geleid. Brökling: ,,Twee van hen (een 23-jarige vrouw uit Renesse en een 17-jarige jongen uit Vilvoorde, red.) waren bij bewustzijn, de derde (zijn 8-jarig zusje) was buiten bewustzijn en hebben we aan boord gereanimeerd.”

Het was niet meteen duidelijk of er drie of vier slachtoffers waren. De redders werden door een helikopter naar de plaats van het vierde slachtoffer geloodst: de 45-jarige moeder van de jongen en het meisje. Ook deze vrouw was buiten bewustzijn en moest worden gereanimeerd. Tevergeefs. Tegen het koude water in deze tijd van het jaar, zegt Brökling, is niemand bestand.