Ooggetuige steekpartij Breda: Mijn vriend lag op de grond toen hij werd gestoken

Het is maandagochtend, luttele uren na wéér een steekpartij in Breda. In het Westerpark waar zondagavond drie jongeren gewond zijn geraakt nadat ze met een mes zijn gestoken, zit een jongen stilletjes op een bankje. Het is Ali Achmed, een 16-jarige scholier die erbij was toen het zondagavond mis ging.



Ali maakte deel van uit van het groepje jongeren dat op het bewuste bankje aan het chillen was. Zoals bijna iedere weekend. De jongen oogt rustig, bijna onderkoeld. Maar, vertrouwt hij ons toe, hij heeft geen oog dichtgedaan na de dramatische gebeurtenissen waar hij ooggetuige van was.

Hij vertelt over een groepje mannen dat even verderop in het park stond en volgens Ali op zoek was naar ruzie. ,,Ze waren dronken, hadden blikken bier bij zich”, doet Ali zijn verhaal. ,,Ze dachten dat ze door ons werden uitgescholden. Twee van de vier mannen liepen weg, de andere twee liepen langs ons. Een van hen kwam op ons af en haalde opeens uit met een mes.”

Kleding

Er ontstaat volgens Ali een worsteling tussen de jongeren en de mannen. ,,Een vriend van mij lag op de grond en werd gestoken. Een andere vriend werd twee keer gestoken. Er werd ook een meisje gestoken; zij had pas later door dat ze in haar been geraakt was. Met kledingstukken hebben we geprobeerd het bloeden te stoppen.”



Ali bezocht vanochtend al een van de slachtoffers. ,,Gelukkig gaat het redelijk goed met hem.” Verderop in het park lopen cameraploegen heen en weer. Zelfs de landelijke media hebben zich gestort op het steekincident. De zoveelste in Breda in relatief korte tijd. ,,Het is in Breda te doen”, lacht een man die een ommetje maakt en, net als veel anderen, ook nieuwsgierig is naar de plek waar de steekpartij zich afspeelde.

Volledig scherm Media-aandacht in Westerpark. © Peter Ullenbroeck

Bloedsporen

,,Hier hebben ze een van die jongeren behandeld. Kijk maar naar de bloedsporen, die zie je nog”, wijst een vrouw die haar hondje uitlaat, op een plek op het asfalt. Ook zondagavond liet ze haar hondje, kort na het steekincident uit. ,,Toen was het hier al druk. Iedereen kwam er op af. Ik zie dat meisje nog ronddartelen. Die had, waarschijnlijk omdat ze zo geschrokken was, aanvankelijk niet eens in de gaten dat ze in haar been gestoken was.”



De vrouw die anoniem wil blijven, verbaast het niet dat het zondagavond zo mis ging. ,,Al heel lang zitten hier groepjes jongeren die denken dat het park van hen is. Ze gebruiken van die ampulletjes en hebben een grote mond tegen voorbijgangers. Dan gaat het een keertje goed fout.”



Of er structureel problemen zijn in het park, is niet duidelijk. Andere buurtbewoners herkennen zich niet in dat beeld.

Hangplek

Volgens de vrouw is de politie al meerdere keren gevraagd op te treden. ,,En dan zeggen ze dat ze wat vaker gaan surveilleren. Maar de enkele keren dat ze dan langs die hangplek gaan, is als het regent of koud is. Ja, dan is er natuurlijk geen jongere te bekennen.”



Haar verhaal wordt bevestigd door buurtbewoonster Bep Luisterburg (68) die haar hondje Tippel ook al iedere dag in het park uitlaat. Maar het zijn volgens haar niet alleen de jongeren die rondhangen en veel mensen een gevoel van onveiligheid geven. ,,Je ziet hier ook zwervers en andere vage types. Echt, ik kijk altijd even om als ik hier met mijn hond loop. Maar ik laat me niet wegjagen. Ik blijf hier komen.”

Verhoor

De politie kan niet bevestigen dat de verdachte alcohol had gedronken op het moment van het incident. Dat komt doordat er enkele uren zaten tussen het incident en de aanhouding van de 30-jarige Bredanaar. ,,Voor ons is dat nu geen issue. Maar het zou mogelijk opgenomen kunnen worden in getuigenverklaringen”, laat een woordvoerder weten. Het onderzoek spitst zich voorlopig toe op één verdachte, die gestoken heeft. De man wordt vandaag verhoord.

Politiewoordvoerder Eric Passchier vertelde in De Ochtend Show to go het laatste nieuws over de zaak: