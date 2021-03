Ooggetuige van bekogelingsdrama met racefietser (22) meldt zich

Over de inhoud van de verklaring kan ze geen mededelingen doen, over de tips evenmin. ,,Het onderzoek wordt voortgezet op basis van de binnengekomen informatie’’, aldus de zegsvrouw.

Op 16 mei 2020 veranderde het leven van de 22-jarige Luuk Hartjes uit Swalmen ingrijpend nadat er in Maasbracht vanuit een rijdende auto een voorwerp tegen zijn hoofd was gegooid. De student civiele techniek aan de universiteit van Aken kan sindsdien bijna niks meer. Zijn leven is veranderd in een nachtmerrie. Hij zit in een rolstoel, en moet ook binnen een zonnebril dragen.

Dialect

,,Ik slaap, doe af en toe een spelletje, kom nauwelijks buiten. Ik ben 22 jaar en had mijn leven me heel anders voorgesteld”, vertelt de zwaar geëmotioneerde Luuk in de video die de politie zaterdag verspreidde. ,,Nu zit ik thuis, en moet ik met alles geholpen worden door pap en mam.” Hij doet zijn verhaal in het Limburgse dialect. Dat heeft een reden. ,,In het begin kwam ik helemaal niet uit mijn woorden. Daarom praat ik nu dialect. Zelfs Nederlands is best lastig voor me. Voorheen sprak ik vloeiend Nederlands, Duits en Engels. Daar kom ik nu gewoon niet uit.”

Omdat Luuk meteen na de klap een vloeistof voelde, denkt de politie dat hij werd bekogeld met een fles. Het voorwerp raakte de achterkant van zijn hoofd, net onder de fietshelm. De jonge Limburger viel en raakte bewusteloos. Een vrouw vond hem even later, liggend in een voortuin. Wie het voorwerp gooide, is ondanks maanden onderzoek nooit duidelijk geworden.