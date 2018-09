Ooggetuigen: bestuurster bakfiets schreeuwde om hulp

Uit alle ooggetuigenverslagen ontstaat het beeld dat de bestuurster van de elektrische bakfiets tussen de gesloten slagbomen bij station Oss West is terechtgekomen en dat ze nog heeft geschreeuwd om hulp. Het vermoeden bestaat dat ze de controle over de bakfiets was verloren.



De begeleidster van de kinderen was juist vertrokken bij de school die pal naast het spoor ligt. Met vijf kinderen was ze op weg naar basisschool De Korenaer aan de andere kant van het spoor, vertellen ouders van leerlingen.

De bakfiets met aan boord vijf kinderen werd geramd door de sprinter die in volle vaart op weg was van Den Bosch naar Oss. Vier kinderen overleefden de klap niet. De bestuurster is door de botsing ernstig gewond geraakt aan haar benen en heeft veel bloed verloren.