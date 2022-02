Ooggetuigen gijzeldrama zaten urenlang in slechte film: ‘Blij dat iedereen het er goed heeft afgebracht’

Update Gijzelne­mer Apple Store ‘reed in Albert Heijn-bezorgbus’, droeg explosie­ven op lichaam

De 27-jarige Amsterdammer die gisteravond een gijzeling uitvoerde in de Apple Store in Amsterdam, was daar gearriveerd in een bezorgbus van Albert Heijn. Dat bevestigt een bron na berichtgeving van RTL Nieuws. De supermarkt houdt de kaken stijf op elkaar. ,,We gaan hier nog geen reactie op geven”, meldt een woordvoerder aan deze site.

14:24