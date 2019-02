Ook 12-jarige heeft al met sexting te maken

Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van ongewenst seksueel gedrag. Dat is hard nodig, want veel scholieren in de leeftijd van 12 tot 14 jaar hebben hier al mee te maken gehad, blijkt uit onderzoek. Ze hebben daarnaast ook al seksueel getinte berichten of foto’s ontvangen.

Vandaag, op Valentijnsdag, promoveert Gaby de Lijster aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek laat zien dat een derde van de ondervraagde meisjes van gemiddeld 14 jaar te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een vijfde van de jongens zegt hetzelfde.

Het gaat om seksueel getinte opmerkingen, gedwongen seks, maar ook het versturen of ontvangen van seksueel getinte beelden tegen iemands wil (sexting). Wat betreft dat laatste onderwerp: 14 procent van de kinderen zegt hiermee te zijn geconfronteerd.

Genoeg reden om te kijken hoe jongeren hiermee moeten omgaan, aldus De Lijster. ,,Het gaat om een groep vrij jonge pubers, die opgroeit in een andere wereld dan volwassenen, die nog weten hoe het was toen sociale media niet bestonden.’’ Ze besloot te onderzoeken of en hoe lesprogramma’s tegen grensoverschrijdend gedrag kunnen helpen.

Eén van die programma’s richt zich helemaal op jongens, het andere op zowel jongens als meisjes. Wat blijkt: beide programma’s hebben voordelen. ,,Bij het programma voor jongens kan machogedrag openlijker worden besproken.’’ Zo kunnen jongens bijvoorbeeld tot het inzicht komen dat zij niet altijd zin hoeven te hebben. Door alle leerlingen bij een lesprogramma te betrekken, ontstaat wederzijds begrip. Jongens maken zich bijna twee keer zo vaak schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Een op de vijf geeft dat toe.

Theaterles

Eén van de twee onderzochte lesprogramma’s, een theatergastles over seksualiteit, had effect, geeft De Lijster aan. ,,Wij zagen dat kinderen er beter door in hun vel zaten. Hun seksueel zelfbeeld werd positiever. Zeker na een aantal maanden wisten ze beter wat ze op dat gebied wel en niet willen en dat maakt hen weerbaar. Na afloop van de programma’s lieten kinderen zich ook minder beïnvloeden door de mening van hun vrienden.’’

Dat laatste is volgens De Lijster een belangrijk punt. Seksualiteit is immers een onderwerp dat bij uitstek onder leeftijdgenoten ter sprake komt. Maar niet iedereen is op hetzelfde moment op hetzelfde punt in zijn ontwikkeling: de één heeft al ervaringen opgedaan, de ander niet. Daarnaast is er de groepsdruk om erbij te horen.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm © Getty Images

Op dit moment is het de Week van de Liefde, wat betekent dat er op veel scholen aandacht is voor seksualiteit. Maar dat gebeurt niet op alle scholen – sommige hebben helemaal geen voorlichtingsprogramma’s op dat gebied.