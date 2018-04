Ook 21 bedrijven in Twente en Achterhoek werkten met kankerverwekkend grit

Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat vooral schilders, aannemers en scheepsbouwers het grit gebruikt hebben. De vraag is op welke schaal de bedrijven het grit gebruikt hebben. Shell staat met liefst acht vestigingen op de lijst, waaronder Europoort, Moerdijk en Pernis.



Begin oktober is asbest ontdekt in straalgrit van Eurogrit, een bedrijf uit Dordrecht. 594 bedrijven hebben sinds 2015 gewerkt met het middel waarmee stalen oppervlaktes van vuil en roest worden ontdaan. Het grit is onder meer gebruikt op de Oosterscheldekering in Zeeland en de Willemsbrug in Rotterdam.