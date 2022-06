Ook aan Nederlandse kust stijgt zeespiegel sneller volgens studie TU Delft

Sinds midden jaren 90 stijgt het waterpeil voor de Nederlandse kust significant sneller dan in de zeventig jaar daarvoor, concluderen de onderzoekers. Sindsdien bedraagt de gemiddelde stijging 2,7 millimeter per jaar. Door onzekerheid in de gegevens kan het in werkelijkheid 0,4 millimeter hoger of lager zijn. De onderzoekers hebben berekend dat dit tussen de 0,5 en 1,5 millimeter meer is dan in de zeven decennia daarvoor.

Dat wereldwijd de stijging van de zeespiegel versnelt als gevolg van de opwarming van de aarde, is al jaren bekend. Volgens de TU Delft is dit de eerste keer dat ‘een significante versnelling’ is ontdekt in de data van de Nederlandse getijdestations langs de Noordzee.

Grote verschillen

Per station zien de onderzoekers grote verschillen. Zo gaat de stijging van de zeespiegel in de Waddenzee twee keer zo snel als elders. Ook in de loop van een jaar kan het waterpeil per meetstation sterk verschillen. Daardoor is het nog niet zo gemakkelijk om zo’n versnelling te vinden in de cijfers.

De acht meetstations bestaan al meer dan honderd jaar en liggen op relatief korte afstand van elkaar. ,,Nergens ter wereld vind je zo’n goede dataset”, zegt onderzoeker Riccardo Riva. In hoeverre we ons zorgen moeten maken, vindt hij ‘een vraag voor de politiek’.

Wereldwijd is de zeespiegel sinds het begin van de twintigste eeuw zo’n 20 centimeter gestegen. Het VN-panel van klimaatwetenschappers IPCC stelde vorig jaar al in een veelbesproken rapport vast dat de stijging in de dertig eeuwen daarvoor nooit zo sterk is geweest. In de komende dertig jaar kan er weer 20 centimeter bij komen en ook daarna stijgt de zeespiegel verder, verwacht het IPCC. Dat kan grote gevolgen hebben voor een land als Nederland, dat voor 26 procent onder zeeniveau ligt.

Klimaatwetenschappers verklaren de stijging door het smelten van ijs op Groenland en in de poolgebieden én door uitzetting van het oceaanwater. Doordat het warmer wordt, warmt de bovenste laag van het water op. Daardoor stijgt het volume van dat water, met een hogere waterstand tot gevolg.