Ook alle tandartsen klagen tabaksindustrie aan

,,Roken is de belangrijkste enkelvoudige verklaring van gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte in Nederland. Als huisartsen willen we bijdragen aan een gezonde samenleving en daarom steunen we deze aangifte", aldus Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG

Sjoemelsigaret

De reden van alle aangiften is steeds dezelfde: de sjoemelsigaret, de peuk met de minuscule gaatjes waarmee meetapparatuur wordt omzeild. Sigaretten bevatten nu veel meer schadelijke stoffen dan is toegestaan. Inmiddels is de jacht op de sjoemelsigaret ook in het buitenland geopend: in Frankrijk doet Het Franse Nationaal Comité tegen Roken (NCTC) aangifte voor 'het opzettelijk in gevaar brengen van een ander'. Bekend was al dat de unieke Nederlandse strafzaak in tal van landen op de voet wordt gevolgd.