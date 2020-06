Ook bijeenkomst tegen racisme gepland in Utrecht

Overleden kroegbaas Mike (53) gunde donorlever aan ander

22:01 De Huissense kroegbaas Mike van der Kemp is op 53-jarige leeftijd overleden omdat hij de donorlever die voor hem was bestemd gunde aan een ander. ,,Aan iemand die meer kans had op een betere kwaliteit van leven dan hijzelf", zegt broer Roy uit Arnhem bij wie de alleenstaande Mike een deel van dit jaar woonde.