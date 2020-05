Ook ‘coronaperikelen’ bieden Brech geen ticket naar de vrijheid

RECHTSZAAKJos Brech blijft in de cel. Er zijn nog altijd genoeg aanwijzingen voor Brechs betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998. Ook bestaat het risico dat de verdachte op de vlucht slaat als hij vrij zou komen.

Dat besliste de rechtbank van Maastricht vanmiddag tijdens de zesde voorbereidende zitting. Brechs advocaat Gerald Roethof had opnieuw om vrijlating gevraagd omdat het OM volgens hem ‘in bewijsnood’ verkeert en de doodsoorzaak en seksueel misbruik allerminst aangetoond zijn. Nieuwe inzichten van experts zouden deze claim onderbouwen.

Maar volgens de rechtbank is er helemaal geen sprake van andere bevindingen. De conclusie van een deskundige in het dossier dat Brechs dna (27 sporen) op en bij Nicky wijst op ‘langdurig, intensief’ contact staat nog altijd overeind. Ook de door Roethof aangehaalde ‘coronaperikelen’ - gevangenen hebben weinig bewegingsruimte, spreekkamers voor overleg met advocaten zijn schaars - bieden Brech geen ticket naar de uitgang van zijn cel in Vught: ,,Die situatie rond corona is voor u (Brech, red.) niet uniek”, zei de rechter. ,,Ook bejaarden worden getroffen. Dus het is geen bijzonder zwaarwegend persoonlijk belang.”

27 dna-sporen

Jos Brech ontkent sinds zijn arrestatie in augustus 2018 iedere betrokkenheid bij de dood, de ontvoering en het misbruik van Nicky Verstappen. De Limburger weigert te verklaren hoe het kan dat 27 van zijn dna-sporen – huid, speeksel, haar – gevonden zijn op de onderbroek en het lichaam van de jongen. Het gaat om twee haren, zei de rechter eerder, en één deel van een haar. ,,Ook zijn er drie huidschilfers gevonden en verder 21 biologische contactsporen, waaronder mogelijk speeksel.’’ Deze sporen wijzen volgens een dna-expert die in het strafdossier aan bod komt op ‘langdurig, intensief’ contact, en niet op ‘oppervlakkige of eenmalige’ aanraking. Mede daarom werd het voorarrest van Brech steeds verlengd.

Brunssummerheide

De elfjarige Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg, een dag later werd hij dood gevonden bij een kerstbomenperceel op ongeveer een kilometer afstand van het kamp. Brech kwam pas in 2018 in beeld na een groot dna-onderzoek, hij werd na een klopjacht in Spanje aangehouden. Volgens het OM heeft Brech de jongen ontvoerd, verkracht en daarna door verstikking om het leven gebracht om het misbruik te verdoezelen. Brech ontkent.

De inhoudelijke behandeling is vanwege het coronavirus verplaatst naar september of oktober. Als Brech er al voor kiest om zijn zwijgen te doorbreken en te vertellen hoe zijn dna op de jongen terechtgekomen is, dan zal dat pas in het najaar gebeuren. De moeder en de zus van Nicky zullen ook spreken op een van de zeven gereserveerde zittingsdagen.

‘Onbegrijpelijk’

Roethof stelt steeds dat er te veel twijfels zijn over het bewijs, de advocaat vindt dat er daarom geen reden is om zijn cliënt zo lang in voorarrest te houden. ,,Rechtbank, wàcht niet langer”, herhaalde hij zijn pleidooi voor vrijlating. Officier van justitie Dave Mattheijs moest daar niets van weten, zei dat Roethof selectief uit het dossier citeert en benadrukte dat Brech nog altijd niks verklaard heeft - terwijl de feiten schreeuwen om een uitleg: ,,En deze man is eminent vluchtgevaarlijk. Hij was al op de vlucht voordat we wisten dat we naar hem op zoek waren.”

‘Dit is nodig’

Misdaadverslaggever Peter R. De Vries staat de familie Verstappen bij en vindt het ‘conform verwachting’ dat Brech in voorarrest blijft: ,,Er is dna op de kleding en het lichaam gevonden, hij is al eens voortvluchtig geweest, heeft zich onttrokken aan het dna-onderzoek. En het gaat om een kindermoord. Roethof stelt dan dat het dna ook op onschuldige wijze op het lichaam en de kleding van Nicky terechtgekomen kan zijn, maar dat kan de familie zich niet voorstellen. Dus ja, de voorlopige hechtenis duurt lang, maar het is wel nodig.”

Volledig scherm Advocaat Gerald Roethof in de rechtszaal die 'coronaproof' gemaakt is met plexiglas wanden. © ANP

Volledig scherm Roethof, de advocaat van Jos Brech. © ANP