Ook de burgemeester voelt weleens mannenhanden op plekken waar ze niet horen

Bam! Ze knalde het zo op Twitter. Zo pissig was ze nog steeds, een dag na het zien van de aflevering van Boos, over de misstanden en het machtsmisbruik bij The Voice of Holland. Of was ze nu verdrietig om ál die verhalen van ál die vrouwen?



Ja, dat ook. Maar boos, dat was ze vooral. Op John de Mol bijvoorbeeld. Daar zat-ie hoor, de grote baas. Doodleuk te beweren dat vrouwen grensoverschrijdend gedrag in de toekomst maar ‘gewoon’ moeten melden. Alsof dat zo gewoon is, denkt Hanne van Aart. Alsof de problemen dan zijn opgelost.



,,Met zijn ‘mijn deur staat altijd open. Sodemieter op. Slappe zak”, twittert de burgemeester van de gemeente Loon op Zand.