Ook de Heinekens hadden een plekje in het boekje van Epstein

In het inmiddels beruchte boekje van Jeffrey Epstein blijken tussen vele honderden jetsetters de namen van twee Nederlanders te staan: die van de in 2002 overleden Freddy Heineken en zijn dochter Charlene. Kenden zij de van grootschalige pedofilie beschuldigde Amerikaanse multimiljonair?

Zij, de dochter, staat in het telefoonboekje niet ver onder model Naomi Campbell en een stukje boven zanger Phil Collins. Hij, de vader, staat op dezelfde pagina als acteur Dustin Hoffman. Verderop staan de nummers van nog veel machtigere mensen: Donald Trump, de Britse prins Andrew, Tony Blair. Prinsen, CEO’s, ex-sporters. De lijst is eindeloos.

Jeffrey Epstein had in zijn hoogtijdagen de telefoonnummers van de complete wereldelite tot zijn beschikking, en de Heinekens hoorden daar bij, blijkt nu. Het boekje van Epstein is in Amerika inmiddels omgedoopt tot ‘Epstein’s black book’.

Heineken, Mr. Fredie komt in de lijst voor met een fout gespelde naam. Onder zijn naam is door Gawker, de website die het adresboek gepubliceerd heeft, één regel zwart gemaakt. Daaronder staat de locatie waarop Epstein hem denkt te kunnen bereiken (France) en een telefoonnummer, waarvan alleen de landcode (0033) zichtbaar is. Heineken, die in 2002 overleed, had een huis in Antibes in Zuid-Frankrijk.

Charlene de Carvalho-Heineken, dochter van Freddy Heineken

Carvalho, Michel & Charlene, weten hun naam ook niet helemaal goed gespeld door de puissant rijke Amerikaan. Ze heten De Carvalho. Bij hen staat hun woonplaats Londen genoemd als locatie, met daarbij een onherkenbaar gemaakt nummer dat voorzien is van de toevoeging (h), net als bij vader Freddy. Waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld dat het een thuisnummer betreft.

Het document is in 2015 online gezet, maar de aandacht ervoor bleef toen beperkt tot een hoop internethits, vertelde Nick Bryant, de journalist die een kopie van het boek in 2012 in handen kreeg en met Gawker deelde, vorige maand aan Vanity Fair. Amerikaanse media besteedden weinig aandacht aan de publicatie. De FBI heeft het boek al sinds 2009 in haar bezit.

Jeffrey Epstein pleegde eerder deze maand zelfmoord in zijn cel. Hij zat wederom vast op verdenking van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes. Eerder, in 2008 was hij al berecht, maar dat leidde ondanks de zware aantijgingen tot een extreem lichte gevangenisstraf. Begin dit jaar oordeelde justitie in Amerika dat de schikking die hieraan ten grondslag lag onwettig was. Begin juli werd Epstein gearresteerd.

Nu is zijn adresboekje wél vol in de schijnwerpers komen te staan. Want Epstein had machtige vrienden. Wisten zij van zijn wandaden? Speelden ze een rol in de zeer omstreden schikking die hij in 2008 met justitie trof? Waarom vloog ex-president Bill Clinton liefst 26 keer mee in de ‘Lolita Express’, de privéjet waarmee Epstein ook minderjarige modellen naar zijn privé-eiland vloog?

Donald Trump met zijn toenmalige vriendin (nu vrouw Melania) werden in 2000 gekiekt met Jeffrey Epstein en zijn partner Ghislaine Maxwell in de Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida.

Iedereen die in de uit meer dan duizend namen bestaande contactenlijst staat, haast zich nu te zeggen dat ze Epstein helemaal niet of in elk geval niet goed kenden. Donald Trump bijvoorbeeld, die met meerdere nummers in het boekje staat, zei ‘geen fan van Jeffrey Epstein’ te zijn.

Volgens New York Magazine laat het adresboek zien dat Epstein diep geworteld was in de hoogste sociale kringen. Maar wat betekent het nou eigenlijk precies, als je als beroemdheid in het boekje van Epstein staat? Nick Bryant zegt het zo: ,,De meerderheid van de individuen in het boek is geen dader, maar een aantal van hen zal zeker kennis hebben van ongemakkelijke waarheden over Epstein.’’

The New York Times wijst er op dat de contactenlijst van Epstein werd bijgehouden door medewerkers, en niet door Epstein zelf. Daardoor kunnen er ook nummers in staan van mensen die Epstein nooit ontmoet hebben, stelt de krant. Een aantal mensen claimt bijvoorbeeld wél contact gehad te hebben met Ghislaine Maxwell, de partner van Epstein, maar nooit met hem zelf.

Volledig scherm Freddy Heineken © ANP Over banden tussen de Heinekens en de voormalig zakenbankier was tot op heden nooit iets bekend. Gevraagd naar een reactie op de aanwezigheid van Freddy, Charlene en Michel in het boekje van Epstein wil een woordvoerder van de familie niet meer zeggen dan dat persoonlijke relaties van de Heinekens ‘privé-aangelegenheden’ zijn. Dat geldt ook voor een eventuele relatie met de Amerikaan die verdacht wordt van het runnen van een grootschalig pedofilienetwerk, stelt hij.



Stefan Vermeulen, die zich voor het schrijven van het boek Heineken na Freddy verdiepte in het leven van de familie, zegt dat de kans dat Freddy Heineken en Jeffrey Epstein elkaar in New York hebben ontmoet in elk geval klein is. ,,Heineken had vliegangst. Na 1985 heeft hij nooit meer gevlogen. Daarna is hij dus nooit meer in New York geweest.’’



Charlene heeft in een ver verleden wel fotografie gestudeerd in New York, maar nergens blijkt dat dit gepaard ging met ontmoetingen met Epstein.

Puissant rijken

Als de Heinekens en Epstein elkaar ooit tegengekomen zijn, dan is de kans groter dat dat in Europa is gebeurd. Een concrete aanwijzing voor een mogelijke ontmoetingsplaats is ook terug te vinden in het adresboek van Epstein. Onder het kopje ‘Switzerland’ staan daar namelijk twee locaties in het Zwitserse skigebied St. Moritz, waaronder de wereldberoemde Corviglia Club. Dat is een skiclub voor de adel en de puissant rijken, waar Freddy Heineken in de jaren 90 vicevoorzitter van was.

Heineken, niet echt een fervent skiër, voelde zich er thuis. In 1993 nam NRC Handelsblad een kijkje in de club. De biermagnaat deed er de boekhouding. ,,Geen van de leden heeft verstand van geld’’, voegde hij er met een knipoog aan toe. Aan de muur hingen foto’s van de winnaressen van de Golden Girl skiwedstrijd. Onder hen Charlene Heineken, prinses Caroline van Monaco en Tina en Cristina Onassis.

Of Epstein daadwerkelijk in de Corviglia Club geweest is, is niet bekend. De club was gisteren niet telefonisch bereikbaar. Hotel Steffani, de andere locatie in Sankt Moritz die in het boekje genoemd wordt, wil uit privacy-overwegingen niet zeggen of Epstein er overnacht heeft.

Quote Allebei hadden ze toegang tot de allerhoog­ste jetsetkrin­gen Stefan Vermeulen, Biograaf Heineken

Feit is wel dat Epstein de gegevens van veel vaste klanten uit de Corviglia Club in zijn adresboek had staan. Ook familieleden van de Rothschilds, van brouwersfamilie Furstenberg en van de Griekse reders Niarchos en Livanis stonden zowel op de ledenlijst van Corviglia als in het adresboekje van Epstein. De Amerikaan had in Europa sowieso een appartement in Parijs, waar hij vaak langere periodes verbleef.