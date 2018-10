Ook discussie over wel of niet vaccineren van huisdieren

,,Laten we vooropstellen: het niet-vaccineren van je huisdier is niet wenselijk", vertelt Dr. Herman Egberink van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Hij is viroloog in de diergeneeskunde en hoort de laatste tijd steeds meer kritische geluiden over diervaccinaties. ,,De discussie laait op. De grootste oorzaak? Spookverhalen op social media. Extreme bijwerkingen zien we zelden tot zeer zelden, maar ze worden wél breed uitgemeten op allerlei fora en op Facebook. Het zijn ongefundeerde verhalen, die onterecht voor onrust zorgen."



Als er minder mensen hun hond, kat of konijn laten vaccineren, is dat zeer zorgelijk, en een groot risico, vindt Egberink. De vaccinatiegraad in Nederland is namelijk al vrij laag. Zo'n 60 procent van de honden wordt voldoende ingeënt, tegenover 20 tot 25 procent van de katten. ,,Dit moet zeker niet verder dalen, want infecties waar we eigenlijk al afscheid van hebben genomen, kunnen dan terugkomen."